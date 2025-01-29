Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко во время заседания Секторальной рабочей группы "Правоохранительная деятельность". Чиновник отметил, что безопасность детей в учебных заведениях – это один из приоритетов ведомства.

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Где в Украине функционируют лицеи национально-патриотического воспитания

Министр рассказал, что в этом учебном году МВД запустило Лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания.

На полном пансионе там получают образование более полутысячи детей льготных категорий. Это наша социальная ответственность перед их родителями, которые отдают все для защиты страны,

– отметил Клименко.

И добавил, что его ведомство имеет потенциал к расширению и улучшению условий пребывания лицеистов.

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Кто может учиться в лицеях

В лицеи МВД могут поступить дети военнослужащих, полицейских и лиц гражданской защиты, погибших, пропавших без вести или получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей.

Также право на поступление имеют дети, чьи родители принимали или принимают участие в обеспечении национальной безопасности и обороны.