Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка під час засідання Секторальної робочої групи "Правоохоронна діяльність". Посадовець наголосив, що безпека дітей у закладах освіти – це один з пріоритетів відомства.

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Де в Україні функціонують ліцеї національно-патріотичного виховання

Міністр розповів, що цього навчального року МВС запустило Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання.

На повному пансіоні там здобувають освіту понад півтисячі дітей пільгових категорій. Це наша соціальна відповідальність перед їхніми батьками, які віддають все задля захисту країни,

– зауважив Клименко.

І додав, що його відомство має потенціал до розширення та покращення умов перебування ліцеїстів.

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Хто може навчатися у ліцеях

До ліцеїв МВС можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських та осіб цивільного захисту, які загинули, зникли безвісти або отримали інвалідність під час виконання службових обов'язків.

Також право на вступ мають діти, чиї батьки брали або беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони.