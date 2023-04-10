Возвращение ГИА для школьников: Рада приняла важное решение
Источник:Наталья Пипа
Верховная Рада сделала важный шаг по возвращению ГИА в украинских школах. 10 апреля нардепы поддержали соответствующий законопроект №9046 в первом чтении.
Законопроект предусматривает внесение изменений в образовательный закон. В документе прописано введение 4 обязательных предметов в государственной итоговой аттестации.
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Со следующего года на ГИА, сообщила нардепка Наталья Пипа, в случае принятия в целом соответствующего законопроекта, обязательными станут следующие предметы:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
- иностранный язык (кроме языка государства-агрессора).
Как ранее отмечал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, ГИА могла бы стать одним из элементов системы общенационального оценивания знаний.
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Будут ли ГИА сдавать ученики в 2023 году
- В Украине во время военного положения отменили прохождение учащимися государственной итоговой аттестации.
- Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
- Он стремится сохранить жизнь и здоровье учеников в условиях военного положения.
- К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГИА в 2023 году.
- В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не сдавали государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учеников 4 и 9 классов.
- 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
- В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ. Соответствующий законопроект согласовал Верховная Рада.