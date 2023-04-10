Возвращение ГИА для школьников: Рада приняла важное решение

Верховная Рада сделала важный шаг по возвращению ГИА в украинских школах. 10 апреля нардепы поддержали соответствующий законопроект №9046 в первом чтении.

Законопроект предусматривает внесение изменений в образовательный закон. В документе прописано введение 4 обязательных предметов в государственной итоговой аттестации.

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Со следующего года на ГИА, сообщила нардепка Наталья Пипа, в случае принятия в целом соответствующего законопроекта, обязательными станут следующие предметы:

украинский язык;

математика;

история Украины;

иностранный язык (кроме языка государства-агрессора).

Как ранее отмечал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, ГИА могла бы стать одним из элементов системы общенационального оценивания знаний.

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