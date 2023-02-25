На ГИА будет 4 обязательных предмета: какие изменения ждут украинских учеников

Ученики 4, 9 и 11 классов в будущем будут составлять на ГИА 4 обязательных предмета. Это может произойти уже в 2024 году.

Речь идет о проверке знаний школьников по украинскому языку, математике, истории Украины и одному из иностранных языков. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

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Сколько обязательных предметов будет на ГИА

Если законопроект будет принят, ученики будут проходить ГИА в 4,9 и 11 классах по украинскому языку, математике, истории Украины, иностранному языку (кроме русского) и другим предметам, определенным МОН.

Также, как указано в документе, государственные стандарты должны предусматривать свободное владение украинским языком, необходимый уровень знания математики, истории Украины и владение иностранным языком всеми 11-классниками в Украине.

О том, что в Раде зарегистрировали законопроект № 9046, предусматривающий аттестацию учеников по 4 предметам, сообщила в фейсбуке и нардепка Наталья Пипа. Накануне она также рассказала, что в 2024 году ГНА будет из 4 обязательных предметов: истории Украины, украинского языка, математики и иностранного языка.

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