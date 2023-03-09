В Украине намерены вернуть ГИА: 4 предмета будут обязательными

Со следующего учебного года в Украине намерены проводить ГИА будет в форме ВНО/НМТ. Она будет состоять из 4 обязательных предметов.

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. И уточнил, что 9 марта на заседании Комитета единогласно было принято решение рекомендовать ВР согласовать за основу проект закона 9046.

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В Украине намерены вернуть ГИА

Если этот законопроект будет принят, по словам Бабака, со следующего учебного года ученики будут сдавать ГИА в форме ВНО/НМТ с 4 обязательными предметами. Знания учеников будут проверять по таким предметам как:

украинский язык;

математика;

история Украины;

иностранный язык (кроме языка государства-агрессора).

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Эти возможные нововведения будут касаться выпускников 9 и 11 классов.

Для начальной школы ГИА будет из меньшего количества предметов.

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Будут ли ГИА составлять ученики в 2023 году