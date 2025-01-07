Будете поражены количеством соответствий: как назвать на украинском горизонт

Украинский язык – чрезвычайно богат и благозвучен. Это, в частности, демонстрирует значительное количество синонимов, которыми может похвастаться немало слов.

Этим наш язык еще раз подчеркивает свою уникальность и опровергает мифы россиян о "наречии". І 24 Канал в очередной раз приведет пример богатства нашего языка.

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Как красиво и разнообразно назвать горизонт

Тренер по речи Виктория Хмельницкая рассказала, как можно смело утереть нос россиянам с их пропагандой благодаря одному слову. И сделала это на примере слова "горизонт". Так в очередной раз продемонстрировала, насколько богатым и благозвучным является украинский язык. В отличие от языка русского, в частности.

В русском языке воображаемую линию касания небосвода и земной поверхности называют горизонтом. А в нашем языке есть еще и такие красивые слова для его обозначения:

обрій;

виднокрУг;

небозвІд;

небосхил;

крайнебо;

круговид;

кругозір;

кругогляд;

видноколо;

виднокрай;

небокрай;

овид.

Как красиво на украинском назвать "горизонт": видео

Так Хмельницкая на примере одного слова убеждает, что украинский язык богатейший.



Как на украинском назвать горизонт / Ukr-mova.in.ua

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