Будет ли учить детей педагог, оправдывавшая Путина: в ГБР ответили
Источник:ГБР
Среди коллаборантов, которые согласились сотрудничать с россиянами на оккупированных территориях Украины, есть немало педагогов. Их целью была и является русификация украинских детей.
Однако и на подконтрольной Украине территории есть предатели. Они работают в учебных заведениях и при этом поддерживают Россию.
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Педагог оправдывала Путина и агрессию России
Так, поклонницу "русского мира" разоблачили в Житомире. ГБР сообщило о подозрении заместителя директора местного лицея № 25.
В апреле 2022 года во время собрания коллектива женщина оправдывала Путина. Также отмечала, что Украина и Россия должны быть единым целым. К тому же, поддержала оккупацию Крымского полуострова и Донецкой области.
Также, по мнению предательницы, "это Украина спровоцировала Россию", "руководство Украины должно было пойти на уступки РФ", а "введение российских войск в Украину и введение так называемой политики Путина будет полезным для развития Украины".
Не изменила "педагог" свое мнение даже тогда, когда 4 марта 2022 года российская армия попала ракетой в учебное заведение. В то же время в уничтожении лицея она обвинила украинские власти.
За житомирского педагога взялось ГБР
В конце октября дело передали в ГБР. Следователи собрали доказательства и сообщили женщине о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии России против Украины, а также осуществлявших ее лиц.
Теперь изменница может грозить до 3 лет неволи.
Работники ГБР при этом будут ходатайствовать в суде о домашнем аресте и отстранении от должности этой "просветительницы".
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Хотела в дальнейшем учить детей
- Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев недавно сообщил , что суд признал виновной в коллаборационизме учительницу из Житомира. Однако она будет в дальнейшем работать с детьми.
- Образовательный омбудсмен уточнил, что учительницу-коллаборантку должны были наказать лишением права работать по профессии сроком на 10 лет.
- Но учительнице из Житомира не запретили работать в школе.
- По словам Горбачева, она снова сможет "травить детей российской пропагандой". Образовательный омбудсмен при этом считает, что "что-то не так в наших законах...".