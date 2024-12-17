Не стоит стесняться и отказываться от украинского языка из-за выраженного русского акцента. Это неизбежное явление для тех, кто начинает разговаривать на новом для себя языке. При изучении языка учтите следующие советы студенток-филологинь, пишет 24 Канал.

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Советы, как избавиться от русского акцента

Избавиться от русского акцента проще, чем вам кажется. Действенные советы дают студентки Факультета украинской филологии и литературного творчества имени Андрея Малышко Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

Девушки рекомендуют изучить и использовать главные правила украинской фонетики и вам удастся заговорить на украинском чисто. В украинском языке существует несколько "языковых паролей" – шиболет, освоив которые, сможете освоить и язык.

Что такое шиболет Это характерная языковая особенность, которая позволяет идентифицировать группу людей, в частности этническую. Такое слово считают своеобразным "языковым паролем", который демонстрирует, что для говорящего язык не является родным, выдает в нем чужака.

Йотированный звук "і". Для него в украинском языке даже существует специальная и уникальная буква "Ї". Ни в одном славянском языке ее больше нет – только в украинском. Русские не понимают как произносить слова с этой буквой, поэтому часто калькуют.

Отсутствие оглушения звонких звуков. Эта особенность сохраняется, как проявление акцента, едва ли не дольше всех. По правилам украинского языка, в конце слов и внутри перед согласным звонкие звуки не оглушаются. То есть украинцы четко говорят:

"дуБ", а не "дуП" ;

; "любоВ" , а не "любоФ" ;

, а не ; "книжка", а не "книшка".

Посмотрите, как вы произносите глаголы мужского рода в прошедшем времени. Если у вас получается "спаф", "думаф", "робиф", вы разговариваете с акцентом. Замените оглушенный звук "Ф"на обычный звук "В", и вы легко от него избавитесь.

Отсутствие "аканья". Буква "О" в украинском языке везде читается, как звук "О" и не заменяется на "А". Мы не говорим "малако", а говорим "мОлОкО". И мы не говорим "говорить", мы говорим "гОвОрити".

Твердые звуки "т" и "д". Самый простой пример, как русские говорят на своих детей – если разобрать на звуки, то получается "дзеци". Такие звонкие звуки "Т" и "Д" украинскому языку не свойственны. Правильно говорить "діти" и произносить мягкие "д" и "т" четко, чтобы можно было легко узнать, какая там буква.

Твердые звуки "ч" и "щ". Такие слова, как "чай", "чую, "читаю" и даже "тощо" произносятся с твердыми "Ч" и "Щ". Русское произношение этих букв, как в слове "чящя" для украинцев не свойственно!

Редуцирование звука "ш" в глаголах второго лица единственного числа. На украинском языке неправильно произносить "боїшся", "смієшся", "стараєшся", разделяя звуки "Ш" и "С". Это неудобное сочетание звуков, поэтому лучше произносить эти слова так, как будто там в конце стоит удвоенный звук "С": "боїсся", "смієсся", "стараєсся".

"Языковой пароль" мягкая "ц". В русском произношении нет мягкого звука "Ц" в конце слова и носители русской фонетики бессознательно заменяют его на твердый. Они не понимают, что в конце слова "паляниця" должно быть смягчение, русские мягко произносят звук "н", предшествующий "ц", и получается – "паляница".

Это касается всех слов с сочетанием букв "-иця" или во множественном числе "-иці" в конце – "полуниця", "суниця", "кориця", "куниця", "молодиця", "шибениця", "дзвіниця", "гірчиця", "зіниці" і "Укрзалізниця". Освоите произношение этих слов – заговорите на украинском!

Как избавиться от русского акцента: смотрите видео

Упражняйтесь и у вас все получится! Говорите на украинском!