Программу продлили и на 2025 и 2026 год. Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал в интервью "РБК-Украина", сохранят ли за студентом полученный грант, если он переведется на другую специальность или в другой вуз.

Сохранят ли грант в случае перевода?

Чиновник отметил, что грант привязан к конкретной образовательной траектории, статуса студента и правил финансирования.

Если человек переводится, но не меняет специальность – грант идет за студентом. Если меняет специальность даже в пределах того же заведения – или пересматривается (переоформляется), или теряется если по этой специальности есть несоответствие условий предоставления грантов,

– уточнил заместитель министра.

Он объяснил при этом, что нельзя поступить на физику, получить грант, еще и повышенный по соответствующим коэффициентам, а потом перенести без изменений в оплату за международную экономику или менеджмент.

К слову Трофименко рассказывал, что за два года эксперимента государственными грантами воспользовались более 40 тысяч студентов. Средний грант составлял чуть более 23 тысяч гривен.

Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что известно о грантах на высшее образование?

в 2024 году ввели пилотный проект по предоставления грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. В прошлом году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):