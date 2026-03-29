Программу продлили и на 2025 и 2026 год. Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко рассказал в интервью "РБК-Украина", сохранят ли за студентом полученный грант, если он переведется на другую специальность или в другой вуз.
К теме Более 40 тысяч студентов получили гранты: на каких специальностях их предоставляют чаще всего
Сохранят ли грант в случае перевода?
Чиновник отметил, что грант привязан к конкретной образовательной траектории, статуса студента и правил финансирования.
Если человек переводится, но не меняет специальность – грант идет за студентом. Если меняет специальность даже в пределах того же заведения – или пересматривается (переоформляется), или теряется если по этой специальности есть несоответствие условий предоставления грантов,
– уточнил заместитель министра.
Он объяснил при этом, что нельзя поступить на физику, получить грант, еще и повышенный по соответствующим коэффициентам, а потом перенести без изменений в оплату за международную экономику или менеджмент.
К слову Трофименко рассказывал, что за два года эксперимента государственными грантами воспользовались более 40 тысяч студентов. Средний грант составлял чуть более 23 тысяч гривен.
Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что известно о грантах на высшее образование?
в 2024 году ввели пилотный проект по предоставления грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. В прошлом году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):
грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не был доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);
грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действовал коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен могло превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.