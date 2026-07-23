Ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик рассказал 24 Каналу, кто может учиться в KSE бесплатно. Также он уточнил, как подать заявку на грант.

Кто может учиться в KSE бесплатно

В KSE University действуют несколько форматов поддержки для абитуриентов. Они могут покрывать полную стоимость обучения, а в отдельных случаях – также часть расходов на проживание, стартовую стипендию, медицинское страхование или другую поддержку.

KSE University – место, где новое поколение украинцев учится менять себя и страну. Мы готовим математиков, экономистов, инженеров, аналитиков, юристов и психологов, которые работают с реальными задачами и проблемами уже во время обучения. Мы хотим, чтобы это образование было доступно каждому мотивированному студенту, независимо от финансовых обстоятельств,

– заявил ректор KSE University Тимофей Брик.

В университете действует несколько грантовых программ:

Академический грант – для абитуриентов с высокими баллами НМТ или ЕВИ (от 175 баллов по двум профильным предметам) и победителей олимпиад. Покрывает полную стоимость обучения плюс частичную оплату проживания в университетском коуливинге (современное общежитие с оговоренными нюансами, коворкинг и жилье под одной крышей)

Финансовая помощь – для защитников и защитниц и их детей, внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий. Условия те же: полное обучение и частичное проживание в коулинге.

Грант Come Back Home – для молодежи, которая после 24 февраля 2022 года выехала за границу и хочет вернуться на учебу в Украину, или планировала поступать за границу, но решила учиться в Украине. Покрывает стоимость одного учебного года с возможностью продления, разовую стипендию в размере 60 000 гривен, психологическую и менторскую поддержку, медицинское страхование.

Грант Fire Point – для абитуриентов программы "Инжиниринг инновационного производства", прошедших конкурсный отбор. Покрывает полную стоимость обучения, ежемесячную стипендию в размере 800 евро, бесплатное проживание и питание. Необходимо набрать не менее 185 баллов по НМТ по математике.

Как подать заявку на грант

Подать заявку на грант можно на сайте KSE University. В зависимости от программы поддержки абитуриенту необходимо заполнить форму, приложить мотивационное письмо или эссе и пройти отбор, который может включать тестирование, собеседование или дополнительное задание. После принятия решения грантовым комитетом абитуриент подает заявление о поступлении с результатами НМТ или вступительных экзаменов.