Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік розповів 24 Каналу, хто може вчитися у KSE безоплатно. Також уточнив, як подати заявку га грант.

Хто може вчитися у KSE безоплатно

У KSE University діють кілька форматів підтримки для вступників. Вони можуть покривати повну вартість навчання, а в окремих випадках – також частину витрат на проживання, стартову стипендію, медичне страхування або іншу підтримку.

KSE University – місце, де нове покоління українців вчиться змінювати себе і країну. Ми готуємо математиків, економістів, інженерів, аналітиків, юристів і психологів, які працюють з реальними задачами і проблемами вже під час навчання. Ми хочемо, щоби ця освіта була доступна кожному вмотивованому студенту, незалежно від фінансових обставин,

– заявив ректор KSE University Тимофій Брік.

В університеті діє кілька грантових програм:

Академічний грант – для вступників з високими балами НМТ або ЄВІ (від 175 балів за двома профільними предметами) та переможців олімпіад. Покриває повну вартість навчання плюс частково проживання в університетському колівінгу (сучасний гуртожиток з обговореними нюансами, коворкінг і житло під одним дахом)

Фінансова допомога – для захисників і захисниць та їхніх дітей, внутрішньо переміщених осіб і жителів тимчасово окупованих територій. Умови ті самі: повне навчання і часткове проживання у колівінгу.

Грант Come Back Home – для молоді, яка після 24 лютого 2022 року виїхала за кордон і хоче повернутися на навчання в Україну, або планувала вступати за кордон, але вирішили навчатися в Україні. Покриває вартість одного навчального року з можливістю продовження, разову стипендію 60 000 гривень, психологічну і менторську підтримку, медичне страхування.

Грант Fire Point – для вступників на програму "Інжиніринг інноваційного виробництва", які пройшли конкурсний відбір. Покриває повну вартість навчання, 800 євро стипендії щомісяця, безоплатне проживання і харчування. Потрібно набрати щонайменше 185 балів НМТ з математики.

Як подати заявку на грант

Подати заявку на грант можна на сайті KSE University. Залежно від програми підтримки вступнику потрібно заповнити форму, додати мотиваційний лист або есе та пройти відбір, який може передбачати тестування, співбесіду або додаткове завдання. Після рішення грантового комітету вступник подає заяву на вступ із результатами НМТ або вступних іспитів.