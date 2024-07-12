Так Минобразования Украины прокомментировало возможные изменения в сфере образования в случае принятия проекта приказа № 850 "Об утверждении Порядка и условий получения общего среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине".

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Какой кадровый резерв учителей создадут в Украине

Минобразования Украины также работает над единым порталом вакансий учителей и индивидуальным сопровождением карьерными консультантами.

В ведомстве также отметили, что делают все возможное, чтобы для детей на ВОТ создать безопасные условия и сохранить связи с украинской системой образования.

Мы предложим индивидуальный подход с педагогическим патронажем, когда учителя, зная ситуацию конкретного ребенка, формируют под него график обучения, применяя дистанционные технологии,

– уточняют в МОН.

И добавляют: это из-за того, что ученики на временно оккупированных территориях не могут полноценно посещать дистанционные уроки по одинаковому расписанию с детьми, которые находятся на контролируемой территории. Однако связь ученика с учителем является крайне важной.

Ранее мы информировали о том, насколько работодатель может ограничить продолжительность отпуска учителя. Об этом читайте по ссылке.