Так Міносвіти України прокоментувало ймовірні зміни у сфері освіти у разі ухвалення проєкту наказу № 850 "Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні".

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Який кадровий резерв учителів створять в Україні

Міносвіти України також працює над єдиним порталом вакансій учителів та індивідуальним супроводом кар'єрними консультантами.

У відомстві також зазначили, що роблять усе можливе, аби для дітей на ТОТ створити безпечні умови та зберегти зв'язки з українською системою освіти.

Ми запропонуємо індивідуальний підхід із педагогічним патронажем, коли вчителі, знаючи ситуацію конкретної дитини, формують під неї графік навчання, застосовуючи дистанційні технології,

– уточнюють у МОН.

І додають: це через те, що учні на тимчасово окупованих територіях не можуть повноцінно відвідувати дистанційні уроки за однаковим розкладом з дітьми, які перебувають на контрольованій території. Проте зв'язок учня з учителем є вкрай важливим.

Раніше ми інформували про те, наскільки роботодавець може обмежити тривалість відпустки вчителя. Про це читайте за посиланням.