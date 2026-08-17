В нашем языке есть слова, которые на слух кажутся почти одинаковыми, но их значение и происхождение различаются. Часто именно из-за этого возникает путаница: как правильно говорить – "хресна" или "хрещена", рассказываем со ссылкой на лингвиста Марию Словолюб.

"Хресна" или "хрещена" – что означает каждое из этих слов?

"Хресна мама", "хрещена мама" – оба варианта можно услышать в украинской речи. Но какой из них соответствует современной литературной норме? Чтобы разобраться, стоит обратиться не только к словарям, но и к истории самих слов.

В современном украинском литературном языке нормативным вариантом для обозначения женщины, участвующей в обряде крещения в качестве духовной матери, является "хрещена мама", а мужчины – "хрещеный батько". Такое разграничение приводится, в частности, в справочниках по украинскому словоупотреблению и языковых пособиях. "Горох" дает рекомендацию: "хрещеные родители", а не "крестные родители".

То есть правильно:

"моя хрещена" / "моя хрещена мати";

"мій хрещений" / "мій хрещений батько";

"хрещені батьки";

"хрещениця", "хрещеник".

Причина очень проста: слова "хрестити", "хрещений", "хресний", "хрещення" имеют общую основу и связаны с одним обрядом.

А вот "хресний" в современном нормативном языке прежде всего означает то, что связано с крестом или крестной символикой:

"хресний хід";

"хресна дорога";

"хресна хода";

"хресний шлях".

Именно такое разграничение фиксируют языковые справочники. "Горох", ссылаясь, в частности, на "Уроки государственного языка" и "Справочник по украинскому словоупотреблению" М. Волощак, рекомендует говорить "хрещені батьки", тогда как "хресний" оставлять для понятий, связанных с крестом.

Каково происхождение этих слов?

Оба слова исторически связаны с одной и той же основой – "хрест".

"Хрест" – древнее заимствование через старославянское посредничество из греческого языка. От него в украинском языке сформировался целый ряд производных слов.

"Хресный" напрямую связан со словом "крест": буквально – что касается креста. Поэтому у нас есть "хресна дорога", "хресний хід", "хресний шлях". Орфографический словарь фиксирует "хресный" как прилагательное, а "Словарь украинского языка в 20 томах" приводит значение "относящийся к кресту".

Зато "хрещений" связан с глаголом "хрестити" и существительным "хрещення". В "Словаре украинского языка в 20 томах" "хрещений" означает того, кто был подвергнут обряду крещения или принял христианство.

Поэтому логика проста:

хрест → хресний;

хрестити → хрещення → хрещений.

Но действительно ли "крестный" – ошибка?

Вот здесь и начинается самое интересное. Не стоит говорить, что слово "крестный" в значении духовного отца является выдумкой или исключительно русским влиянием. Исторические украинские словари подтверждают такое употребление.

Например, в "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко слово "хрещений" имеет, среди прочего, значение "хресний батько", а современный "Словарь украинского языка в 20 томах" отдельно фиксирует "хресний" как существительное со значением "хрещений батько, хрещена матір".

Однако для современной литературной речи, особенно если речь идет о названии духовных родителей, рекомендуемый вариант – "хрещений батько", "хрещена мати", "хрещені батьки". Именно такую рекомендацию дают современные справочники по употреблению слов.

Відкрийте для своєї дитини можливості "Оптіми"! 18 серпня перша й найбільша дистанційна школа України запрошує на безоплатний вебінар. Серед тем: формат навчання, освітня платформа, супровід учнів і переваги дистанційної школи. Початок о 19:00. Зареєструватися, щоб безоплатно взяти участь у вебінарі, можна за посиланням.

"Хрещена мама" или "хресна": смотрите видео от Марии Словолюб

Но украинский язык на этом не остановился, ведь у него есть еще диалектные названия для "духовных" родителей ребенка.

Для родителей крещенного ребенка "духовными" родителями будут кум и кума.

Это самая распространенная форма по всей Украине. Происходит от праславянского kumъ, что имеет латинское происхождение (commater – "общая мать"). В народной культуре "кум" и "кума" стали символами дружбы, побратимства, даже персонажами сказок (кум-волк, кума-лисица).

А западноукраинский диалектный вариант, особенно распространенный в Закарпатье и Галичине, предлагает вариант – нанашко / нанашка. "Нанашко"означает крестного отца, "нанашка" – крестную мать. Слово имеет древнее происхождение и часто употреблялось как уважительное обращение к старшим. В произведениях Ивана Франко и народных песнях "нанашко" выступает как почетное название духовного отца. А крестницу называют – фиинка. Именно этот псевдоним взяла себе певица Ирина Выхованец – FIINKA.

Как вы называете своих "духовных" родителей?