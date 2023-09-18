Как рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, в украинских школах еще определенное количество вакантных мест. Впрочем, это вполне нормально для любой системы, и их процент не так велик.

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Статистика МОН говорит о том, что педагогическое кадровое обеспечение школ сейчас составляет 97%. Следовательно, говорить о кадровых проблемах в украинских школах точно нельзя.

Конечно, есть несколько процентов, потому что кто идет из профессии, а кто не успевает дойти в профессию, кто ищет учителя лучше, где есть вакансия. Эти несколько процентов всегда будут не обеспечены,

– объяснил Бабак.

Ранее министр образования Оксен Лисовой сообщал, что украинским школам крайне не хватает психологов. Впрочем, пока нет возможности покрыть эту потребность, ведь нужно много дополнительных средств, которых в бюджете пока нет.