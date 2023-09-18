Як розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, в українських школах ще є певна кількість вакантних місць. Втім, це цілком нормально для будь-якої системи, і їх відсоток не такий великий.

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Наразі статистика МОН каже про те, що педагогічне кадрове забезпечення шкіл наразі становить 97%. Відтак, говорити про кадрові проблеми в українських школах точно не можна.

Звісно, є декілька відсотків, бо хтось іде з професії, а хтось не встигає дійти у професію, хтось шукає вчителя краще, десь є вакансія. Ці декілька відсотків завжди будуть не забезпечені,

– пояснив Бабак.

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий повідомляв, що українським школам вкрай бракує психологів. Втім, наразі немає змоги покрити цю потребу, адже потрібно багато додаткових коштів, яких наразі у бюджеті немає.