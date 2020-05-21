Индивидуальный подход: в Минобразования рассказали, как ученики будут учиться с сентября

В сентябре, в начале следующего учебного года учителя должны определить, как школьники усвоили информацию во время дистанционного обучения. После этого при необходимости для учащихся будут составлять индивидуальный подход для изучения тех тем, в которых есть пробелы.

Каким будет обучение с сентября

До конца июня Минобразования намерено разослать в школы рекомендации для учителей, заявила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий в эфире "Завтрака с 1+1".

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Это нужно, чтобы педагоги могли спланировать структуру следующего учебного года.

В сентябре будет так называемое корректирующее обучение. Учителя смогут выяснить освоение того материала, который пришелся на карантин, дальше будет индивидуальный подход,

– отметила Мандзий.

Как будет выглядеть индивидуальный подход

По ее словам, учителя будут использовать индивидуальный подход для каждого предмета и каждого класса. "Кому-то надо пройти определенный материал, а кому-то – нет", – объяснила руководительница министерства.

Ведомство не будет выделять конкретные сроки повторения предметов, это будут делать учителя.

К слову, учебные заведения будут работать дистанционно до 31 мая. Так завершится учебный год.

Обратите внимание! Минобразования назвало даты проведения ВНО-2020. Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.



Рекомендации для проведения ВНО / Инфографика 24 канала