Індивідуальний підхід: у Міносвіти розповіли, як учні навчатимуться з вересня

У вересні, на початку наступного навчального року вчителі повинні визначити, як школярі засвоїли інформацію під час дистанційного навчання. Після цього за потреби для учнів складатимуть індивідуальний підхід для вивчення тих тем, у яких є прогалини.

Яким буде навчання з вересня

До кінця червня Міносвіти має намір розіслати у школи рекомендації для вчителів, заявила виконувачка обов'язків міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Це потрібно, аби педагоги могли спланувати структуру наступного навчального року.

У вересні буде так зване коригувальне навчання. Вчителі зможуть з'ясувати опанування того матеріалу, який припав на карантин, далі буде індивідуальний підхід,

– зазначила Мандзій.

Як виглядатиме індивідуальний підхід

За її словами, вчителі використовуватимуть індивідуальний підхід для кожного предмета та кожного класу. "Комусь треба пройти певний матеріал, а комусь – ні", – пояснила очільниця міністерства.

Відомство не виділятиме конкретні терміни повторення предметів, це робитимуть вчителі.

До слова, навчальні заклади працюватимуть дистанційно до 31 травня. Так завершиться навчальний рік.

Зверніть увагу! Міносвіти назвало дати проведення ЗНО-2020. Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії.



Рекомендації для проведення ЗНО / Інфографіка 24 каналу