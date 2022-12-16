24 канал поможет вам найти правильные соответствия иностранных слов и уместно их использовать. И в то время, когда в Катаре еще продолжается Чемпионат мира по футболу – 2022, соловьиной обсуждать победы и поражения мировых сборных.

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Все ли иноязычные слова следует заменять

Что интересно: на сегодняшний день языковеды говорят о тревожном явлении изъятия из словаря украинского языка определенной части слов, в частности англицизмов, ставших неотъемлемой его составляющей. Так что если то или иное иноязычное слово уже прижилось в нашем языке, не нужно креативить и заменять его искусственно созданными. И не говорить, например, вместо "спортсмен" – "спортсмен". Кстати, эти слова – с одним корнем, но последнее имеет украинский суффикс.

Как "украинить" о футболе и мундиале

Во второй части нашей подборки расскажем вам, где еще в футболе "спрятались" иноязычные слова, в том числе англицизмы. Также уточним, какими украинскими эквивалентами вы можете их заменить.

В начале напомним вам, что некоторые иноязычные слова активно прижились в украинском языке и их заменять в принципе не нужно. В частности, такие: спорт, футбол, футбольный клуб, гол, матч, рекорд, спортсмен, старт, тренер, финал, полуфинал, стадион и т.д.

Однако некоторые таки стоит "украинизировать". Так что вы смело можете употреблять украинские соответствия, если судья назначил "стандарт". Например, для таких:

корнер – угловой удар;

– угловой удар; пенальти – одиннадцатиметровый штрафной удар;

– одиннадцатиметровый штрафной удар; аут – вбрасывание мяча из-за боковой линии.

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Также о любимых командах и амплуа – то есть роль в команде – отдельных игроков:

бомбардир – нападающий, забивающий много голов;

– нападающий, забивающий много голов; хавбек – полузащитник;

– полузащитник; бек – игрок обороны, защитник;

– игрок обороны, защитник; вингер - крайний атакующий полузащитник;

- крайний атакующий полузащитник; дебютант; дебют – команда или игрок, которая впервые выступает на определенном турнире; первое выступление.

– команда или игрок, которая впервые выступает на определенном турнире; первое выступление. аутсайдер – команда, которая демонстрирует самые плохие результаты.

Также о действиях игроков на поле:

хет-трик – три гола, забитые одним игроком в матче;

– три гола, забитые одним игроком в матче; прессинг – активная опека каждого или всех игроков команды противника;

– активная опека каждого или всех игроков команды противника; сейв – спасение команды игроком (преимущественно вратарем) команды от неминуемого гола.

Иноязычны и такие слова, которыми мы активно оперируем, когда смотрим матчи Чемпионата мира. В частности, если команда совершила сенсацию или потерпела фиаско в каком-нибудь поединке.

Сенсация – потрясающее впечатление, которое производит на общественность определенное событие.

– потрясающее впечатление, которое производит на общественность определенное событие. фиаско – полная неудача, провал;

– полная неудача, провал; овертайм – дополнительное время;

– дополнительное время; плей-офф – матч после окончания основной серии игр с целью окончательного определения победителя.

Обратите внимание! В основном для экономии языковых усилий украинцы в этом случае используют иноязычные слова, ведь их украинские соответствия – более длинные.

А теперь – небольшая разминка. Чтобы понять, хорошо ли вы запомнили, где в футболе "прячутся" иноязычные слова, предлагаем вам найти их в таком предложении:

"Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду чаще всех на мундиале оказывается в офсайде. На 83 – й минуте матча плей-офф со Швейцарией (6:1) 37 – летний футболист снова услышал свисток рефери".

Нашли? Молодцы!

И это далеко не все иноязычные слова, которые "притаились" в футболе и спорте. Так, советуем их знать и уважать, но использовать все же украинские соответствующими там, где это подходит сделать.