Бесспорно, НМТ – важное испытание для тех, кто сдает экзамен, ведь от его результатов будут зависеть возможности дальнейшего обучения. Чтобы какая-нибудь простая ошибка все не испортила, нужно хорошо знать алгоритм тестирования, с которым знакомят в центрах НМТ.

Читайте также Как проверить, насколько эффективно ребенок усвоил школьный материал в течение учебного года

Почему важно слушать инструкторов

Перед началом НМТ инструкторы объясняют, как будет проходить тестирование, а также знакомят всех с правилами экзамена. Всех участников призывают очень внимательно слушать инструкцию, чтобы одна маленькая погрешность не стала критической.

В случае возникновения сомнений или необходимости задать вопрос, каждый участник НМТ имеет право обратиться к инструкторам. Особенно это касается вопросов, связанных с работой тестовой компьютерной программы.

Также участникам в очередной раз подчеркнули, что строго запрещено иметь на рабочем месте какие-либо вещи, не предусмотренные процедурой. Их нужно оставить в специально отведенном для этого месте. При выявлении нарушения инструктор аннулирует результаты теста.

В случае объявления сигнала воздушной тревоги следует слушать указания инструкторов и идти в укрытие. На этот случай был разработан четкий алгоритм действий.