Безперечно, НМТ – важливе випробування для тих, хто складає іспит, адже від його результатів залежатимуть можливості подальшого навчання. Аби якась проста помилка усе не зіпсувала, потрібно добре знати алгоритм тестування, з яким знайомлять у центрах НМТ.

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Чому важливо слухати інструкторів

Перед початком НМТ інструктори пояснюють, як буде відбуватися тестування, а також знайомлять усіх з правилами іспиту. Усіх учасників закликають дуже уважно слухати інструкцію, аби одна маленька похибка не стала критичною.

У разі виникнення сумнівів чи потреби поставити запитання кожен учасник НМТ має право звернутися до інструкторів. Особливо це стосується запитань, які пов'язані з роботою тестової комп'ютерної програми.

Також учасникам вкотре наголосили, що суворо заборонено мати на робочому місці будь-які речі, які не передбачені процедурою. Їх потрібно залишити у спеціально відведеному для цього місці. У разі виявлення порушення інструктор анулює результати тесту.

У випадку оголошення сигналу повітряної тривоги потрібно слухати вказівки інструкторів та йти в укриття. На цей випадок розробили чіткий алгоритм дій.