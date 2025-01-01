Очаруют каждого: какие вкусные слова добавить в свою ежедневную речь

1 января 2025, 14:33
Читати новину українською
Автор: Мария Волошин

В украинском языке есть немало аутентичных и красивых слов. Поэтому стоит ежедневно разнообразить ими свою речь.

В частности, стоит изучать интересные старинные словечки. 24 Канал со ссылкой на "Освиторию" подскажет несколько таких вкусных слов на каждый день.

Смотрите также 8 мелодичных украинских слов, которые россияне не поймут

Какие интересные слова стоит запомнить

Если вы хотите оригинально рассказать о чем-то вкусном, можете смело употреблять такие истинно украинские слова:

  • Кремзлики – деруны;
  • Сирівець – хлебный квас хлебный квас;
  • Студенець – холодец;
  • Бабка – запеканка (преимущественно из круп или творога);
  • Вертун – штрудель;
  • Садовина – фрукты;
  • Городина – овощи;
  • Готовизна – запасы продуктов.

Заметим, эти слова могут иметь и другие значения.

Интересно! Украинский язык в прошлом веке претерпел значительные трансформации под давлением русского. Немало слов приспешники советской власти вычеркнули из словарей и запретили. Поэтому предлагаем еще 5 колоритных, но забытых украинских слов.

Также предлагаем такие необычные детские слова:

  • Писклятко – маленький ребенок;
  • Витребеньки – прихоти, прихоти;
  • Баляндраси – пустые и веселые разговоры о чем-то незначительном;
  • Чеберяти – быстро двигать ногами;
  • По грі – игра закончилась;
  • Назвисько – кличка.

Ранее мы также предлагали вам 7 интересных фразеологизмов, которыми вы поразите собеседников. Об этом читайте по ссылке.