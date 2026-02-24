Украинский язык удивляет: есть ли в нем слово с тремя апострофами

В украинском языке есть немало интересных и сложных слов. Отдельные даже может быть трудно произнести.

В частности, если они с апострофами. Украинка Оксана Суховий даже "нашла" слово с тремя апострофами и поделилась "находкой" в фейсбуке.

Смотрите также Многие ошибаются: можно ли годовщину войны назвать годовщиной

Есть ли в украинском языке слово с тремя апострофами?

Многие украинцы, в частности, до написания Радиодиктанту 2025 года, не знали, что в нашем языке есть слова с двумя апострофами.

Можете бросать в меня тапками, но я сегодня впервые узнала, что в украинском языке есть слова с двумя апострофами! Да, не одним, а двумя – и это абсолютно грамматически правильно,

– написала в фейсбуке Наталья Дидух.

Так, в тексте диктанта, который написала писательница Евгения Кузнецова, было интересное слово – між'яр'я: "…нишпорити вечорами в між'яр'ї ботсаду…".

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Оксана Суховий при этом решила модернизировать это слово и предложила (в том числе и в шутку) слово "між'яр'їв'янин". Украинцам оно понравилось, но это скорее "искусственная надстройка".

Интересно! Как в этом году украинцы писали текст Радиодиктанта, можно прочитать по ссылке.

Какие есть слова с двумя апострофами?

Движение "За язык" в фейсбуке сообщило, что в украинском языке есть три слова, в которых есть по два апострофа: над'яр'я, під'яр'я, між'яр'я.

Согласно правописанию, первый апостроф здесь ставится после губного согласного (б, п, в, м, ф), принадлежащего к префиксу, перед йотованою гласной (я, ю, є, ї), которая обозначает два звука (й + гласная). Второй апостроф – перед следующей йотованою гласной, что также начинается на йот и отделяется от предыдущего корневого согласного.

Смотрите также Разговор по-галицки: что означает "баликати, пашталакати и пащекувати"

Какие еще языковые новости почитать?

Советуем также прочитать такие языковые советы-новости: