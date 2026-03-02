Носители языка так не говорят: какие 5 английских слов употребляют учителя не так
- Учительница английского языка Мария Волкотруб отметила, что определенные английские слова, которые учат в школах, не употребляют носители языка.
- Среди примеров: variant, hometask и другие.
Учительница английского языка Мария Волкотруб назвала 5 интересных английских слов. В частности, из-за того, что их учат в школах нашей страны, а носители языка их не употребляют.
А вот из уст наших учителей профильного предмета их услышать можно. Детали педагог расписала на своей странице в инстаграме.
Смотрите также Дубай или Дубаи: как правильно назвать самый большой город в Эмиратах
Какие 5 слов не употребляют носители языка?
Преподавательница говорит, что эти 5 слов заменить на те, которые употребляют англичане и американцы.
- Слово Variant лучше заменить на Option.
Преподавательница объяснила, что слово variant носители языка воспринимают как "версию", а не "вариант ответа" или "выбор".
2. Слово hometask заменить на homework.
Педагог объясняет, что в английском языке вообще нет слова hometask. Поэтому лучше употреблять homework или assignment.
3. Слово Training не употребляется во множественном числе (не Trainings).
Как объясняет преподавательница, слово training в английском языке – неисчисляемое. Можно сказать training sessions, но не trainigs.
4. То же правило касается и слова Feedback (feedbacks – ошибочно).
Интересно! Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец назвала токсичную для учеников фразу. Педагог считает, что она "убивает" в ученике личность. Об этом она рассказала в своем видео в тиктоке. В 90-х годах, так и сегодня можно услышать: "Скажи вслух, мы посмеемся все вместе". Это завуалированный способ пристыдить ребенка перед одноклассниками.
5. Произношение слова Clothes.
Волкотруб говорит, что это слово довольно часто произносят неправильно. В реальной речи оно часто произносится kloʊz, без "лишних" слогов.
Это мелкие ошибки, которые легко исправить и не повторять каждый день,
– говорит преподавательница.
Смотрите также Хватит делать ошибки: этих аббревиатур нет в украинском языке
Читайте больше языковых советов:
- Кумпели, бровары и кибицування: как колоритно описать атмосферу матча львовских "Карпат".
- Не горбушка и чипсы: как правильно рассказывать о еде на украинском языке.
- Украинский язык удивляет: есть ли в нем слово с тремя апострофами.
- Разговор по-галицки: что означает "балікати, пашталакати і пащекувати".