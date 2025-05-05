Пользовательница социальной сети @alisha_hoffman_ на своей странице предложила тему для обсуждения "Я ребенок, о котором учителя говорили:...". О чем вспомнили в комментариях корреспонденты, рассказывает 24 Канал.

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Какие самые популярные воспоминания

Более 250 пользователей сети оставили свои комментарии с фразами учителей, их прогнозами и поделились, сбылись ли они.

Едва ли не самыми популярными из них стали о лень, невнимательность и старания:

"Умный, но ленивый";

"Ленивая, могла бы больше стараться и быть круглой отличницей";

"Умная, но невнимательная";

"Талантливая, но ленивая";

"Нет никаких талантов, недалекая мечтательница";

"Умная голова, но такому линтяю прицеплена".

Комментарии подписчиков / скриншот под сообщением

Другая категория комментариев связана с сравнением со старшим братом или сестрой, которые лучше учатся. И они, вероятно, едва ли не самые болезненные.

А сестра училась лучше / скриншот комментариев

Еще одна тема – поведение. Это и про непоседливость, и про сорванные уроки, и про опоздания, и про разбитые окна, и про "огрызаться" к учителям. И конечно прогнозы, что "ничего путного не вырастет" или "по тебе тюрьма плачет". Вспоминали и о вызовах родителей в школу, и записи в дневнике и "о последнем китайском предупреждении" о поступках. А о значении и происхождении самого выражения, 24 Канал писал ранее.

Самые яркие комментарии / скриншот комментариев

Многие корреспонденты поделились, как сложилась их жизнь и сбылись "прогнозы" учителей. Конечно, немало дебоширов или тех, кому прогнозировали, что "не будет пуття" достигли успехов и "выстрелили".

Но есть и случаи, когда отличники, старательные и талантливые дети, которых очень хвалили в школе и пророчили большое будущее, – разочаровались и выгорели. Они жалеют о таком своем поведении и о том чего недополучили в школьные годы и как зависели от чужого мнения.

Чтобы вы написали в комментарии? Сбылись прогнозы ваших педагогов или нет?