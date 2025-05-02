В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", 24 Канал расскажет об одном из терминов – "управдом".

Смотрите также Что такое "кудла": загадочное слово, которое мы до сих пор используем, но по-другому

Кто такой "управдом"

Жители многоквартирных домов могут использовать термин – "управдом". Его можно встретить и в некоторых объявлениях. Однако он является русизмом.

Чтобы понять, как на украинском будет этот термин, обратимся к официальным документам. Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" от 2018 года, в Статье 1. Определение терминов, приводит термин и объяснения к нему – "управитель багатоквартирного будинку" (далее – "управитель").

Кто такой управитель Это физическое лицо предприниматель или юридическое лицо – субъект предпринимательской деятельности, которая по договору с совладельцами обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории и надлежащие условия проживания и удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд.

То есть, управдом переводится как – "управитель".

Если мы разложим слово "управдом" на части, то оно образовано из двух "управляющий домом". В украинском языке ему соответствует термин – "управитель будинку", а короткой версии, как вот упрбуд, – не существует.

Обратите внимание! В украинском языке нет слов с окончанием -учий, -ючий, -ачий, -ячий, а потому "управляющий" не переводится дословно как управляючий. Для этого существует отдельный украинский термин – управитель.

Учтите, что некоторые русско-украинские словари подают перевод "управдом", как домовпорядник, домоврядник или кербуд (руководитель дома). Но в этом случае руководствуемся официальной терминологией, поэтому – "управитель".

Не дом, а – "будинок", но – "домашний улюбленець" / Freepik

Что еще важно не путать

Важно, для замены русизма "управдом" не использовать термин "управлінець".

В украинском языке есть термин "управління" – для обозначения административного учреждения или отдела учреждения, как вот Управление образования и науки. А потому "слово управлінець" используется для обозначения работника учреждения, то есть чиновника.

И еще, на украинском языке слово дом переводится как "будинок". Однако, само слово domus – дом, латинского происхождения, а потому и в украинском языке есть немало слов с корнем "дом" – "вдома", "додому", "домашня робота", "домашній улюбленець", "домогосподарство", "домовина", "одомашнений", "домовик" и другие.

Узнавайте о происхождении слов и говорите правильно на украинском! Чтобы не было путаницы и замены слов, как, например, в случае со словом тато, который стал папой.