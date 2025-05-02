У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно", 24 Канал розповість про один з термінів – "управдом".

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Хто такий "управдом"

Жителі багатоквартирних будинків можуть використовувати термін – "управдом". Його можна зустріти і в деяких оголошеннях. Однак він є русизмом.

Щоб зрозуміти, як українською буде цей термін, звернемося до офіційних документів. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 2018 року, у Статті 1. Визначення термінів, наводить термін та пояснення до нього – управитель багатоквартирного будинку (далі – управитель).

Хто такий управитель Це фізична особа-підприємець або юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором зі співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Тобто, "управдом" перекладається як – управитель.

Якщо ми розкладемо слово "управдом" на частини. то воно утворене з двох "управляющий домом". В українській мові йому відповідає термін – управитель будинком, а короткої версії, як от упрбуд, – не існує.

Зверніть увагу! В українській мові немає слів із закінченням -учий, -ючий, -ачий, -ячий, а тому "управляющий" не перекладається дослівно як управляючий. Для цього існує окремий український термін – управитель.

Врахуйте, що деякі російсько-українські словники подають переклад "управдом", як домовпорядник, домоврядник чи кербуд (керівник будинку). Але у цьому випадку керуємося офіційною термінологією, тому – управитель.

Не "дом", а – будинок, але – домашній улюбленець / Freepik

Що ще важливо не плутати

Важливо, для заміни русизму "управдом" не використати термін управлінець.

В українській мові є термін управління – для позначення адміністративної установи або відділу установи, як от Управління освіти і науки. А тому слово управлінець використовується для позначення працівника установи, тобто чиновника.

І ще, українською слово "дом" перекладається як будинок. Однак, саме слово domus – дім, латинського походження, а тому і в українській мов є чимало слів з коренем "дом" – вдома, додому, домашня робота, домашній улюбленець, домогосподарство, домовина, одомашнений, домовик та інші.

Дізнавайтеся про походження слів та говоріть правильно українською! Щоб не було плутанини та заміни слів, як, наприклад, у випадку зі словом тато, який став папою.