Користувачка соціальної мережі @alisha_hoffman_ на своїй сторінці запропонувала тему для обговорення "Я дитина, про яку вчителі казали:…". Про що пригадали в коментарях дописувачі, розповідає 24 Канал.

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Які найпопулярніші спогади

Понад 250 користувачів мережі залишили свої коментарі з фразами вчителів, їх прогнозами та поділилися, чи збулися вони.

Чи не найпопулярнішими з них стали про лінь, неуважність і старання:

"Розумний, але лінивий";

"Лінива, могла б більше старатись і бути круглою відмінницею";

"Розумна, але неуважна";

"Талановита, але лінива";

"Немає ніяких талантів, недалека мрійниця";

"Розумна голова, але такому лінтяю причеплена".

Коментарі дописувачів / скриншот під дописом

Інша категорія коментарів пов'язана з порівнянням зі старшим братом чи сестрою, які краще навчаються. І вони, певно, чи не найболючіші.

А сестра вчилася краще / скриншот коментарів

Ще одна тема – поведінка. Це і про непосидючість, і про зірвані уроки, і про запізнення, і про розбиті вікна, і про "огризатися" до вчителів. І звісно прогнози, що "нічого путнього не виросте" чи "по тобі тюрма плаче". Згадували й про виклики батьків до школи, і записи в щоденнику і "про останнє китайське попередження" щодо вчинків. А про значення та походження самого вислову, 24 Канал писав раніше.

Найяскравіші коментарі / скриншот коментарів

Чимало дописувачів поділилися, як склалося їх життя та збулися "прогнози" вчителів. Звичайно, чимало бешкетників чи тих, кому прогнозували, що "не буде пуття" досягнули успіхів і "вистрілили".

Але є й випадки, коли відмінники, старанні та талановиті діти, яких дуже хвалили в школі та пророкували велике майбутнє, – розчарувалися та вигоріли. Вони шкодують про таку свою поведінку та про те чого недоотримали в шкільні роки та як залежали від чужої думки.

Щоб ви написали у коментарі? Збулися прогнози ваших педагогів чи ні?