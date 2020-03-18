Японские школьники из-за карантина провели выпускной в Minecraft
Ученики младшей школы в Японии нашли оригинальный способ провести свой выпускной в условиях карантина. В этом им помогла популярная компьютерная игра Minecraft.
Об оригинальном способе рассказал отец одного из учеников в Twitter.
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Дети организовали свой выпускной на специальной платформе в онлайн-игре Minecraft.
Как поживаете? Решили провести выпускной. Да, ученики младшей школы собрались и начали свой выпускной,
– рассказал отец одного из школьников.
Дети организовали мероприятие самостоятельно, без помощи учителей или родителей.
Ученики в виртуальном мире игры подходили к импровизированной стойке в актовом зале и получали дипломы. Все сопровождалось торжественной музыкой.
Они провели весь день в интернете вместе, играя в игры и смеясь,
– написал в своем Твиттер отец мальчика.
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Смотреть видео выпускного в Minecraft: