Японские школьники из-за карантина провели выпускной в Minecraft

Ученики младшей школы в Японии нашли оригинальный способ провести свой выпускной в условиях карантина. В этом им помогла популярная компьютерная игра Minecraft.

Об оригинальном способе рассказал отец одного из учеников в Twitter.

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Дети организовали свой выпускной на специальной платформе в онлайн-игре Minecraft.

Как поживаете? Решили провести выпускной. Да, ученики младшей школы собрались и начали свой выпускной,

– рассказал отец одного из школьников.

Дети организовали мероприятие самостоятельно, без помощи учителей или родителей.

Ученики в виртуальном мире игры подходили к импровизированной стойке в актовом зале и получали дипломы. Все сопровождалось торжественной музыкой.

Они провели весь день в интернете вместе, играя в игры и смеясь,

– написал в своем Твиттер отец мальчика.

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Смотреть видео выпускного в Minecraft: