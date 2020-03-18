Японські школярі через карантин провели випускний в Minecraft
Учні молодшої школи в Японії знайшли оригінальний спосіб провести свій випускний в умовах карантину. В цьому їм допомогла популярна комп'ютерна гра Minecraft.
Про оригінальний спосіб розповів батько одного з учнів у Twitter.
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Діти організували свій випускний на спеціальній платформі в онлайн-грі Minecraft.
Як ся маєте? Вирішили провести випускний. Еге ж, учні молодшої школи зібралися й почали власний випускний,
– розповів батько одного із школярів.
Діти організували захід самостійно, без допомоги вчителів чи батьків.
Учні у віртуальному світі гри підходили до імпровізованої стійки в актовій залі та отримували дипломи. Все супроводжувалось урочистою музикою.
Вони провели весь день в інтернеті разом, граючи в ігри і сміючись,
– написав у своєму Твіттер батько хлопчика.
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Дивитись відео з випускного у Minecraft: