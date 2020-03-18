24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Likar Сім'я Покер
more

Японські школярі через карантин провели випускний в Minecraft

-
Школярі провели випусний в комп'ютерній грі / Ludovic Toinel

Учні молодшої школи в Японії знайшли оригінальний спосіб провести свій випускний в умовах карантину. В цьому їм допомогла популярна комп'ютерна гра Minecraft.

Про оригінальний спосіб розповів батько одного з учнів у Twitter.​

Вас зацікавить: Дистанційна освіта: що це та які заклади освіти надають таку можливість

Діти організували свій випускний на спеціальній платформі в онлайн-грі Minecraft.

Як ся маєте? Вирішили провести випускний. Еге ж, учні молодшої школи зібралися й почали власний випускний,
– розповів батько одного із школярів.

Діти організували захід самостійно, без допомоги вчителів чи батьків.

Учні у віртуальному світі гри підходили до імпровізованої стійки в актовій залі та отримували дипломи. Все супроводжувалось урочистою музикою.

Вони провели весь день в інтернеті разом, граючи в ігри і сміючись,
– написав у своєму Твіттер батько хлопчика.

Читайте також: Чи матимуть батьки, де залишити дитину під час карантину: опитування

Дивитись відео з випускного у Minecraft:

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ігри Техно Японія Школа Освіта Освіта за кордоном
Прем'єр-міністр закликав не відправляти студентів з гуртожитків додому: деталі
сьогодні
Залиште відгук