Японські школярі через карантин провели випускний в Minecraft

Учні молодшої школи в Японії знайшли оригінальний спосіб провести свій випускний в умовах карантину. В цьому їм допомогла популярна комп'ютерна гра Minecraft.

Про оригінальний спосіб розповів батько одного з учнів у Twitter.​

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Діти організували свій випускний на спеціальній платформі в онлайн-грі Minecraft.

Як ся маєте? Вирішили провести випускний. Еге ж, учні молодшої школи зібралися й почали власний випускний,

– розповів батько одного із школярів.

Діти організували захід самостійно, без допомоги вчителів чи батьків.

Учні у віртуальному світі гри підходили до імпровізованої стійки в актовій залі та отримували дипломи. Все супроводжувалось урочистою музикою.

Вони провели весь день в інтернеті разом, граючи в ігри і сміючись,

– написав у своєму Твіттер батько хлопчика.

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Дивитись відео з випускного у Minecraft: