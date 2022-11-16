Как будут работать школы и садики во Львове после массированного ракетного удара России

15 ноября Россия снова массированно атаковала Украину ракетами. Часть Украины осталась без света.

Во Львов и Львовскую область также прилетели вражеские ракеты. Перебои со светом повлияли и на учебный процесс.

Важно В одном из областных центров Западной Украины отменили обучение в школах

Как будут учиться школьники во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не будет. Если родителям не с кем будет оставить детей, они могут отдать их в дежурные группы.