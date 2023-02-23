В исследовании Teaching and Learning Toolkit ученые рассмотрели родные виды фидбеков, благодаря чему определили эффективные и некорректные отзывы. Результаты исследования – читайте ниже.

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Обратная связь должна направить учащегося для достижения цели путем согласования усилий с желаемым результатом. Этот отзыв может быть устным, письменным или в электронной форме. Также учитель может предоставить его косвенно – как результат теста.

Насколько эффективны отзывы для учащихся

Исследования доказывают, что фидбек, как правило, оказывает значительное влияние на обучение. Однако иногда отзыв может иметь негативные последствия и даже усугубить ситуацию. В целом визные виды фидбека положительно влияют на учеников, включая электронные отзывы и комментарии от сверстников.

Однако наиболее сильно влияет на обучение обратная связь именно от учителей. Его особенно важно предоставлять тогда, когда работа выполнена правильно, а не только для того, чтобы указать на ошибки,

– объясняют исследователи.

Интересно, что обратная связь оказывает влияние на все возрастные группы школьников. В то же время в начальных классах предоставление отзыва о работе ученика оказывает большее положительное влияние на успешность (до 7 месяцев прогресса), чем в среднем (до 5 месяцев). Этот подход эффективен для всех предметов, но лучше показывает себя с математикой и естественными науками.

Кроме того, эксперты подметили, что для учащихся, имеющих незначительные учебные достижения, фидбек важнее и более эффективно, чем для тех, кто учится успешно.

Как отзывы влияют на успеваемость

Преодоление образовательных потерь

По данным исследований, обратная связь может оказать большее влияние на отстающих учащихся, чем на других школьников. Учащиеся нуждаются в четкой и действенной обратной связи чтобы самим научиться планировать свое обучение.

Отзывы учителя здесь будут касаться сильных и слабых сторон конкретного учащегося, указывать на то, какие ранее применяемые стратегии обучения были эффективными.

Письменные и устные отзывы

Письменные отзывы обеспечивают прогресс, эквивалентный пяти месяцам обучения в течение года. Он включает и баллы за проделанную работу, и комментарии учителя. Обычно такой фидбек предназначен для того, чтобы учащийся прочитал его самостоятельно.

обеспечивают прогресс, эквивалентный пяти месяцам обучения в течение года. Он включает и баллы за проделанную работу, и комментарии учителя. Обычно такой фидбек предназначен для того, чтобы учащийся прочитал его самостоятельно. Устный фидбек – это комментарии учителя, обращенные к отдельному человеку или классу. Такой отзыв можно предоставить более оперативно, чем письменный, его обычно практикуют при выполнении задания или в конце него. Прогресс от устной обратной связи – до семи месяцев.

Советы для директоров и учителей

Благодаря обратной связи учащиеся могут сосредоточить свои усилия на слабых местах, понять, что понимали или делали неправильно, получить поддержку в том, чтобы взять на себя больше ответственности и тем самым повысить свою мотивацию.

Чтобы успешно внедрить систематическое предоставление обратной связи в школе, требуется:

общаться с учащимися, учителями и родителями о практике и ожиданиях, касающихся таких отзывов;

оценить достижения учащихся, чтобы точно знать, на что направить усилия;

убедиться, что отклик от учителя дает ученику "план действий", то есть содержит конкретную информацию об успехах и ошибках с подробными разъяснениями;

тщательно обдумать, как учащийся воспримет отзыв, в частности, как он повлияет на их уверенность в себе и мотивацию к обучению;

предоставить учащимся возможность реализовать советы учителя после того, как они получили отклик.

Специалисты подводят итоги, что обратная связь может быть эффективной во время, сразу после и через некоторое время после изучения определенной темы. Важно давать отзыв и тогда, когда все правильно, а не только тогда, когда ученик допустил ошибку.

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