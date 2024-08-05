Образование 24 зато поможет не ошибиться. Предлагаем вам для начала запомнить ударение 10 слов.

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Как правильно ставить ударение слова

Немало слов, кстати, может иметь двойное ударение. Об этом не стоит забывать.

Поэтому предлагаем вам 10 слов, на которые вы можете ставить ударение неправильно.

близькИй;

вИсіти;

одинАдцять;

мілімЕтр;

перЕпис;

сільськогосподАрський;

привезтИ;

фОльга;

тризУб;

вимОга.

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