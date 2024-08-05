Освіта 24 натомість допоможе не помилитися. Пропонуємо вам для початку запам'ятати наголошування 10 слів.

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Як правильно наголошувати слова

Чимало слів, до речі, може мати подвійний наголос. Про це варто не забувати.

Тож пропонуємо вам 10 слів, які ви можете наголошувати неправильно.

близькИй;

вИсіти;

одинАдцять;

мілімЕтр;

перЕпис;

сільськогосподАрський;

привезтИ;

фОльга;

тризУб;

вимОга.

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