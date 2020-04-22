Как будут оценивать школьников до конца учебного года – комментарий от Минобразования
В связи с продолжением карантина до 11 мая, школьники еще не скоро смогут вернуться за школьные парты. Именно поэтому окончание учебного года, а также выставление итоговых баллов будет происходить дистанционно.
О способах оценки рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на странице МОН в фейсбук.
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Итоговые оценки школьников в конце года будут выставляться по результатам баллов, которые учащиеся получили до введения карантина, и оценкам, которые дети получают во время дистанционного обучения.
Итоговая оценка за семестр должна быть выставлена с учетом результатов текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания при обучении с использованием технологий дистанционного обучения,
– объяснила чиновница.
В министерстве также призвали не быть строгими при оценке.
Корректировка обучения и закрепление материала планируется на начало следующего учебного года.
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