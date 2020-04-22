24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер Дизайн Афиша
more

Как будут оценивать школьников до конца учебного года – комментарий от Минобразования

- Читати новину українською
Дистанционное обучение тоже будет оцениваться / Annie Spratt

В связи с продолжением карантина до 11 мая, школьники еще не скоро смогут вернуться за школьные парты. Именно поэтому окончание учебного года, а также выставление итоговых баллов будет происходить дистанционно.

О способах оценки рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на странице МОН в фейсбук.

Вас заинтересует: Учебный год в Украине завершится дистанционно, – Мандзий

Итоговые оценки школьников в конце года будут выставляться по результатам баллов, которые учащиеся получили до введения карантина, и оценкам, которые дети получают во время дистанционного обучения.

Итоговая оценка за семестр должна быть выставлена ​​с учетом результатов текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания при обучении с использованием технологий дистанционного обучения,
– объяснила чиновница.

В министерстве также призвали не быть строгими при оценке.

Корректировка обучения и закрепление материала планируется на начало следующего учебного года.

Читайте также: Одноразовая выплата молодым учителям на 2020 год приостановлена, – Минобразования

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дистанционное обучение Учителя Любомира Мандзий Министерство образования и науки Украины Учеба Школа
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:24 Всеукраинская школа онлайн третья неделя: расписание, новые темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
3 апреля 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський
2 апреля 13:25 Школы сами будут определять как завершить учебный год, – Минобразования
Ростислав Струтинський
1 апреля 15:49 Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий
Ростислав Струтинський
1 апреля 12:17 Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование
Ростислав Струтинський

Новости
Больше новостей