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Як оцінюватимуть школярів до кінця навчального року – коментар від Міносвіти

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Дистанційне навчання теж оцінюватимуться / Annie Spratt

У зв'язку з продовженням карантину до 11 травня, школярі ще не скоро зможуть повернутись за шкільні парти. Саме тому закінчення навчального року, а також виставлення підсумкових балів відбуватиметься дистанційно.

Про способи оцінювання розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій на сторінці МОН у фейсбук.

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Підсумкові оцінки школярів в кінці року виставлятимуться за результатами балів, які учні отримали до запровадження карантину, та оцінки, які діти отримують під час дистанційного навчання

Підсумкова оцінка за семестр має бути виставлена з урахуванням результатів поточного оцінювання до 12 березня та тематичного оцінювання під час навчання з використанням технологій дистанційного навчання,
– пояснила посадовиця.

У міністерстві також закликали не бути суворими під час оцінювання.

Коригування навчання та закріплення матеріалу планується на початок наступного навчального року.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дистанційна освіта Вчителі Любомира Мандзій Міністерство освіти та науки України Освіта Школа
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