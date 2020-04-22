Як оцінюватимуть школярів до кінця навчального року – коментар від Міносвіти
У зв'язку з продовженням карантину до 11 травня, школярі ще не скоро зможуть повернутись за шкільні парти. Саме тому закінчення навчального року, а також виставлення підсумкових балів відбуватиметься дистанційно.
Про способи оцінювання розповіла виконувачка обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій на сторінці МОН у фейсбук.
Вас зацікавить: Навчальний рік в Україні завершиться дистанційно, – Мандзій
Підсумкові оцінки школярів в кінці року виставлятимуться за результатами балів, які учні отримали до запровадження карантину, та оцінки, які діти отримують під час дистанційного навчання
Підсумкова оцінка за семестр має бути виставлена з урахуванням результатів поточного оцінювання до 12 березня та тематичного оцінювання під час навчання з використанням технологій дистанційного навчання,
– пояснила посадовиця.
У міністерстві також закликали не бути суворими під час оцінювання.
Коригування навчання та закріплення матеріалу планується на початок наступного навчального року.
Читайте також: Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік призупинена, – Міносвіти
Читайте також
-
Онлайн-уроки для 9 класу: дивитись відео занять за 22 квітнясьогодні , 09:06
-
Одноразова виплата молодим вчителям на 2020 рік призупинена, – Міносвітисьогодні , 17:44
-
Онлайн-уроки для 11 класу: дивитись відео занять за 22 квітнясьогодні , 09:30
-
Онлайн-уроки для 10 класу: дивитись відео занять за 22 квітнясьогодні , 09:12
-
Онлайн-уроки для 7 класу: дивитись відео занять за 22 квітнясьогодні , 08:52
-
Онлайн-уроки для 5 класу: дивитись відео занять за 22 квітнясьогодні , 08:42