Иногда похоже, что делать несколько задач одновременно очень просто и это никак не влияет на результат. Ответить на звонок, выполняя какое-то задание, параллельно листая соцсети на компьютере – разве это не легко?

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На самом деле, сочетание нескольких даже самых легких дел будет негативно влиять на ваши когнитивные способности. Так наш мозг устроен природой, и не стоит тратить свое время и жертвовать перспективами, пытаясь доказать обратное.

Почему многозадачность негативно на нас влияет

Человеческий мозг не приспособлен к тому, чтобы выполнять несколько задач одновременно. Все дело в контексте – обычно он находится в долговременной памяти, и мозгу крайне тяжело переключаться над задачами с их предысторией и опытом.

Конечно, вы можете быть частью 2,5% населения планеты, которая действительно может делать несколько задач без разрушающего для своего мозга воздействия. Всем остальным стоит смириться с простым фактом – многозадачность только вредит.

Какие негативные последствия могут возникнуть

Постоянное переключение между задачами очень сильно перегружает мозг. В результате мы начинаем хуже понимать новую информацию, наша память подводит нас все чаще, а рассеянность и спутанность мыслей становятся нашими главными характеристиками.

Со временем также могут возникать головные боли, а возвращение к задаче будет отнимать очень много времени. Затем интерес к обучению и мотивация к работе падают, и исходить из этого состояния очень тяжело. Для понимания, эти симптомы очень близки к тому, кто страдает деменцией или болезнью Альцгеймера.

Помните, что успевать многое позволит только правильное планирование времени и распределение ресурсов, но отнюдь не разрушение своих способностей и когнитивного восприятия выдуманной возможностью делать несколько вещей сразу.