Інколи виглядає, що робити кілька завдань одночасно дуже просто і це ніяк не впливає на результат. Відповісти на дзвінок, виконуючи якесь завдання, паралельно гортаючи соцмережі на комп'ютері – хіба це не легко?

Не пропустіть Як обрати репетитора для школяра: ключові поради для батьків

Насправді поєднання кількох навіть найлегших справ негативно впливатиме на ваші когнітивні здібності. Так наш мозок влаштований природою, і не варто витрачати свій час та жертвувати перспективами, намагаючись довести зворотнє.

Чому багатозадачність негативно на нас впливає

Людський мозок не пристосований до того, щоб виконувати кілька завдань одночасно. Вся справа у контексті – зазвичай він перебуває у довгостроковій пам'яті, і мозку вкрай важко перемикатися над завданнями з їх передісторією та попереднім досвідом.

Звісно, ви можете бути частиною 2,5% населення планети, яка дійсно може робити кілька завдань без руйнівного для свого мозку впливу. Усім іншим варто змиритися з простим фактом – багатозадачність лише шкодить.

Які негативні наслідки можуть виникнути

Постійне перемикання між завданнями дуже сильно перенавантажує мозок. В результаті ми починаємо гірше розуміти нову інформацію, наша пам'ять підводить нас все частіше, а неуважність та сплутаність думок стають нашими головними характеристиками.

З часом також можуть виникати головні болі, а повернення до завдання забиратиме дуже багато часу. Потім інтерес до навчання та мотивація до роботи падають, і виходити з цього стану дуже важко. Для розуміння, ці симптоми дуже близькі до того, хто страждає на деменцію або хворобу Альцгеймера.

Пам'ятайте, що встигати багато дозволить лише правильне планування часу та розподіл ресурсів, але аж ніяк руйнування своїх здібностей та когнітивного сприйняття вигаданою можливістю робити кілька речей одразу.