Такие рекомендации Министерство образования и науки изложило в письме об организации образовательного процесса в учреждениях профессионального предвузовского образования. Среди предложенных вариантов есть и изменения, которые могут напрямую повлиять на даты каникул и учебных дней.

Каникулы могут перенести на холодные месяцы

При необходимости колледжи могут перенести часть каникул на самые холодные месяцы года. В то же время администрациям учебных заведений разрешается более гибко распределять учебные дни в течение года.

В частности, отдельные учебные дни можно переносить, а в теплый период использовать для занятий субботы. Каким именно будет календарь в конкретном колледже, будет зависеть от решений самого учебного заведения в рамках рекомендаций МОН.

Речь идет не об обязательном изменении каникул для всех студентов, а о возможности скорректировать график, если в этом возникнет необходимость.

Какие ограничения будут действовать при изменении графика?

Переносить каникулы или учебные дни колледжи должны с соблюдением законодательства в сфере образования и труда. Даже после изменений студенты не должны получать учебную нагрузку, превышающую предусмотренную нормами, а время на самостоятельную работу должно оставаться в установленных пределах.

Также учебные заведения должны учитывать продолжительность рабочего времени и отдыха преподавателей. В МОН отдельно подчеркивают, что новый график не должен приводить к перегрузке ни студентов, ни сотрудников колледжей.

Если календарь обучения изменят, эти решения нужно будет соответствующим образом оформить. При необходимости колледжи также должны скорректировать графики отпусков сотрудников.