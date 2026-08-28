Такі рекомендації Міністерство освіти і науки виклало у листі про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти. Серед запропонованих варіантів є й зміни, які можуть безпосередньо вплинути на дати канікул та навчальних днів.

Канікули можуть перенести на холодні місяці

За потреби коледжі можуть перенести частину канікул на найхолодніші місяці року. Водночас адміністрації закладів дозволяють гнучкіше розподіляти навчальні дні протягом року.

Зокрема, окремі навчальні дні можна переносити, а в теплий період використовувати для занять суботи. Яким саме буде календар у конкретному коледжі, залежатиме від рішень самого закладу в межах рекомендацій МОН.

Йдеться не про обов'язкову зміну канікул для всіх студентів, а про можливість скоригувати графік, якщо в цьому виникне потреба.

Які обмеження діятимуть при зміні графіка?

Переносити канікули чи навчальні дні коледжі мають із дотриманням освітнього та трудового законодавства. Навіть після змін студенти не повинні отримувати більше навчального навантаження, ніж передбачено нормами, а час на самостійну роботу має залишатися в установлених межах.

Так само заклади повинні враховувати тривалість робочого часу та відпочинку педагогів. У МОН окремо наголошують, що новий графік не повинен призводити до перевантаження ні студентів, ні працівників коледжів.

Якщо календар навчання змінять, ці рішення потрібно буде відповідно оформити. За потреби коледжі також мають скоригувати графіки відпусток працівників.