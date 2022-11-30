Каникулы в школах Харькова продлятся более двух недель: когда будут отдыхать дети

В школах Харькова каникулы начнутся в конце декабря. Первый семестр продлится до 29 декабря.

После харьковские школьники уйдут на зимние каникулы. Директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко рассказала, сколько дети будут отдыхать от учебы.

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Когда каникулы в школах Харькова

Пока в городском совете не видят необходимости делать каникулы продолжительными, как в Киеве.

Каникулы в харьковских школах продлятся до 15 января. Второй семестр начнется 16 января 2023 года,

– сообщила Деменко.

В киевских школах, к слову, зимние каникулы продлятся месяц – с 25 декабря по 25 января. А летние каникулы сократят. Таким образом, в Киеве планируют экономить на отоплении учебных заведений.

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