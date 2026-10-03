О распространенных тюркизмах в украинском языке мы рассказываем со ссылкой на объяснения Эскендера – крымскотатарского блогера, который пишет о языке, культуре и истории крымских татар.

Слова из Крыма, которые давно стали украинскими

Одним из источников формирования украинского языка были тюркизмы. В украинском языке их около 4 тысяч, если не учитывать собственных названий. Значительная часть давно стала настолько привычной, что мы уже даже не воспринимаем эти слова как чужие.

Особое место среди источников таких заимствований занимает крымскотатарский язык. Украинцы и крымские татары веками контактировали, торговали, воевали, обменивались культурными и бытовыми реалиями. Через крымскотатарский и другие тюркские языки в украинский попадали слова, связанные с торговлей, бытом, военным делом, природой и сельским хозяйством.

Украинская энциклопедия прямо называет среди заимствований из тюркских языков, преимущественно турецкого и крымскотатарского, слова, которые мы точно знаем давно и уже считаем своими:

Эти привычные слова – тюркизмы: смотрите видео от Эскендера

А некоторые слова можно увидеть буквально рядом в двух языках с почти одинаковым произношением. Например, в крымскотатарском ayva – "айва", alça – "алича", incir – "инжир", qave – "кава", çay – "чай".

Например, слово "гарбуз" имеет тюркское происхождение: этимологические источники связывают его с крымско-татарским karbuz, которое означало "арбуз". В украинском языке слово приобрело другое значение – название тыквы.

Интересный факт! Крымскотатарский язык – язык коренного народа Украины, и сегодня он присутствует в системе проведения НМТ: в 2026 году на него были переведены задания по математике, истории Украины, биологии, географии, физике и химии. То есть язык, который веками соприкасался с украинским, занимает свое место и в современном образовательном пространстве Украины.

Слова тоже могут быть свидетелями истории. Они переходят от народа к народу вместе с товарами, обычаями, ремеслами и культурой. Так в украинском языке появился заметный пласт тюркизмов, часть которых связана с крымскотатарским языком.