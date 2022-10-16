Поэтому, как никогда, важно не впадать в депрессию и оставаться эмоционально устойчивыми. Найти точку сопротивления и поддержку можно в книгах. Какие издания помогут пережить войну, читайте в материале 24 канала .

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Какие книги помогают пережить войну

Военный психолог, психотерапевт, ученый и воин Алексей Карачинский рассказал: чтобы не терять веру, оптимизм и преодолевать чрезмерные эмоции, стоит прочитать эти 7 книг.

"Моральные письма к Луцилию" – Луций Анней Сенека

Книга одного из представителей философии стоицизма объясняет, как справиться с затруднением, как относиться к жизни и тому подобное. Она учит понимать: нельзя считать благом материальные вещи. Более ценны моральные ценности, желание свободы и все то, за что сейчас борется Украина.

"Хагакуре. Книга самурая" – Ямамото Цунетомо

Эту книгу следует прочесть по возможности нашим защитникам. Она помогает найти новые смыслы в войне. Также по-другому воспринимать смерть воинов в поле боя.

"Человек в поисках подлинного смысла. Психолог в концлагере" – Виктор Франкл

Это книга известного психотерапевта и психолога. Он остался в зоне активных боевых действий во время Второй мировой войны, попал в концлагерь, провел там несколько лет и выжил. В этой книге Франкл описал опыт пребывания в концентрационном лагере. При этом акцентировал внимание на том, что ему помогло выжить в тотальном затруднении. Книга будет полезна тем, кто испытывает разочарование и теряет веру в будущее.

"12 правил жизни. Как побороть хаос" – Джордан Питерсон

В результате войны мы можем потерять работу, не иметь возможности видеть родных и жить, как раньше. Часто у людей меняется представление о мире и развивается страх неизвестности. Эта книга поможет восстановить контроль над своей жизнью и идти к победе.

"Путешествие в Икстлан. Уроки дона Хуана" – Карлос Кастанеда

Это издание могут читать те, кто хочет научиться воспринимать смерть по-другому. То есть не как нечто враждебное и страшное, а то, что может помогать. Автор этой книги делится своими подходами к пониманию смерти и переоценке ценностей. Также рассказывает, что действительно важно и как научиться это отличать.

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Бенджамин Франклин. Автобиография" – Бенджамин Франклин

Это книга о стремлении человека достигать того, чего он хочет. Издание вдохновляет и помогает начать что-то делать и найти свое место в мире.

"Источник" – Айн Рэнд

Эта книга вдохновляет противостоять большому и сильному режиму. Прочитав его, узнаете, как бороться за свои ценности и победить. "Источник" вдохновляет и помогает отвлечься от ежедневных негативных мыслей.