Тож зараз, як ніколи, важливо не впадати в депресію та залишатися емоційно стійкими. Відшукати точку опору та підтримку можна зокрема у книгах. Які видання допоможуть пережити війну, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Знання – також зброя: 10 найкращих книг з історії для українців

Які книги допомагають пережити війну

Військовий психолог, психотерапевт, науковець та воїн Олексій Карачинський розповів: аби не втрачати віру, оптимізм та долати надмірні емоції, варто прочитати зокрема ці 7 книг.

"Моральні листи до Луцілія" – Луцій Анней Сенека

Книга одного з представників філософії стоїцизму пояснює, як впоратися зі скрутою, як ставитися до життя тощо. Вона вчить розуміти: не можна вважати благом матеріальні речі. Більш цінними є моральні цінності, бажання свободи і все те, за що зараз бореться Україна.

"Хагакуре. Книга самурая" – Ямамото Цунетомо

Цю книгу варто прочитати при можливості нашим захисникам. Вона допомагає знайти нові сенси у війні. Також по-іншому сприймати смерті воїнів на полі бою.

"Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" – Віктор Франкл

Це книга відомого психотерапевта і психолога. Він залишився у зоні активних бойових дій під час Другої світової війни, потрапив у концтабір, провів там кілька років і вижив. У цій книзі Франкл описав свій досвід перебування у концентраційному таборі. При цьому акцентував на тому, що йому допомогло вижити у тотальній скруті. Книга буде корисною для тих, хто відчуває розчарування та втрачає віру у майбутнє.

"12 правил життя. Як побороти хаос" – Джордан Пітерсон

Внаслідок війни ми можемо втратити роботу, не мати можливості бачити рідних та жити, як раніше. Часто у людей змінюється уявлення про світ і розвивається страх невідомості. Ця книга допоможе відновити контроль над своїм життям і йти до перемоги.

"Подорож в Ікстлан. Уроки дона Хуана" – Карлос Кастанеда

Це видання можуть читати ті, хто хоче навчитись сприймати смерть по-іншому. Тобто не як щось вороже та страшне, а те, що може допомагати. Автор цієї книги ділиться своїми підходами до розуміння смерті й переоцінки цінностей. Також розповідає, що є справді важливим і як навчитися це відрізняти.

Читайте Хлопчик написав книжку про Різдво та сховав її на полиці бібліотеки: вона стала популярною

Бенджамін Франклін. Автобіографія" – Бенджамін Франклін

Це книга про прагнення людини досягати того, чого вона хоче. Видання надихає і допомагає почати щось робити та знайти своє місце у світі.

"Джерело" – Айн Ренд

Ця книга надихає протистояти великому та сильному режиму. Прочитавши її, дізнаєтесь, як боротися за свої цінності й перемогти. "Джерело" надихає та допомагає відволіктись від щоденних негативних думок.