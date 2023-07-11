С 26 по 29 июня проходила основная сессия единого вступительного экзамена на магистратуру. Предварительно на него зарегистрировалось более 93 тысяч участников.

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Результаты ЕВИ уже доступны

В основной сессии тестирования приняли участие 78 953 человека, это 84% от общего числа зарегистрированных участников. Из них 1568 сдавали ЕВИ за границей, соответствующие пункты тестирования создали в 12 городах 9 европейских стран.

Результаты ЕВИ уже разместили в личных кабинетах участников. Также показатели передали ЕДЕБО.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Тест ЕВИ состоял из двух блоков: тест общей обучающей компетентности и иностранный язык. Для того чтобы получить результаты, участнику нужно было набрать по 3 балла в каждом блоке. Не все участники смогли это сделать: 127 не прошли ТЗНК, 457 – по иностранному языку.

Те, кто пропустил основную сессию по уважительной причине, сможет пройти тестирование во время дополнительной сессии. Единственное требование – своевременное представление заявки в УЦОКО.

Также сообщается, что не успевшие зарегистрироваться участники смогут это сделать с 12 по 14 июля. Детали процедуры можно узнать по ссылке.