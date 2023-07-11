З 26 по 29 червня проходила основна сесія єдиного вступного іспиту на магістратуру. Попередньо на нього зареєструвалося понад 93 тисячі учасників.

Читайте також Вкрай потрібні: на які спеціальності зросте держзамовлення за дорученням прем'єра

Результати ЄВІ вже доступні

В основній сесії тестування взяли участь 78 953 особи, це 84% від загальної кількості зареєстрованих учасників. З них 1568 складали ЄВІ за кордоном, відповідні пункти тестування створили у 12 містах 9 європейських країн.

Результати ЄВІ вже розмістили в особистих кабінетах учасників. Також показники передали до ЄДЕБО.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Тест ЄВІ був з двох блоків: тест загальної навчальної компетентності та іноземна мова. Для того, щоб отримати результати, учаснику потрібно було набрати по 3 бали у кожному блоці. Не всі учасники змогли це зробити: 127 не пройшли ТЗНК, 457 – з іноземної мови.

Ті, хто пропустив основну сесію ЄВІ з поважної причини, зможе пройти тестування під час додаткової сесії. Єдина вимога – вчасне подання заявки до УЦОЯО.

Також повідомляється, що учасники, які не встигли зареєструватися, зможуть це зробити з 12 по 14 липня. Деталі процедури можна дізнатися за посиланням.