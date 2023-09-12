Осенних и весенних каникул в лицеях и гимназиях Ивано-Франковска не будут. Когда ученики будут отдыхать, читайте дальше.

Важно Каникулы могут длиться долго: когда ученики будут отдыхать в учебном году 2023 – 24

Когда зимние каникулы в лицеях и гимназиях Ивано-Франковска

Глава департамента образования и науки городского совета Виктория Дротянко рассказала "Суспильному": зимние каникулы в лицеях и гимназиях стартуют 25 декабря 2023 года. Продлятся до 26 января 2024 года. Осенью и весной ученики, скорее всего, не будут отдыхать.

Из практики 2022 года рекомендуем лицеям и гимназиям и в 2023 году сделать каникулы в течение одного месяца,

– подчеркнула она.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Однако школы могут самостоятельно принимать решение, когда организовывать каникулы в этом учебном году. Главное – соблюдать требования по 175 учебным дням.

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Как учатся ученики в Ивано-Франковске

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что в этом году каникулы будут длительными, пишет "Фиртка".

Мы скорее детей отпустим на каникулы и позже выйдем на учебу. Учитывая отопительный сезон и другие вещи безопасности. Тем более, что в этом году праздники также будем праздновать быстрее,

– заявил он.

По его словам, город готовится к возможным перебоям с энергоснабжением.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года лицеи Ивано-Франковска работают очно. Только в восьми школах – двухсменное обучение, где оно было в довоенное время.