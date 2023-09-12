Осінніх та весняних канікул у ліцеях та гімназіях Івано-Франківська не буде. Коли учні відпочиватимуть, читайте далі.

Важливо Канікули можуть тривати довго: коли учні відпочиватимуть у навчальному році 2023 – 24

Коли зимові канікули у ліцеях та гімназіях Івано-Франківська

Очільниця департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко розповіла "Суспільному": зимові канікули у ліцеях та гімназіях стартують 25 грудня 2023 року. Триватимуть до 26 січня 2024 року. Восени та навесні учні, найімовірніше, не відпочиватимуть.

З практики 2022 року рекомендуємо ліцеям та гімназіям і у 2023 році зробити канікули упродовж одного місяця,

– наголосила вона.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Однак школи можуть самостійно ухвалювати рішення, коли організовувати канікули у межах цього навчального року. Головне – дотримуватися вимоги щодо 175 навчальних днів.

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Як навчаються учні в Івано-Франківську

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що цьогоріч канікули будуть тривалими, пише "Фіртка".

Ми швидше діток відпустимо на канікули й пізніше вийдемо на навчання. Зважаючи на опалювальний сезон та інші безпекові речі. Тим паче, що цього року свята також святкуватимемо швидше,

– заявив він.

За його словами, місто готується до можливих перебоїв з енергопостачанням.

Зазначимо, що з 1 вересня 2023 року ліцеї Івано-Франківська працюють очно. Лише у восьми школах – двозмінне навчання, де воно було у довоєнний час.