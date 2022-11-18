Графики разные: когда львовские школьники уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать

Осенние каникулы в школах Львова перенесли из-за экономии электроэнергии в городе. На зимние каникулы учащиеся уйдут, но будут отдыхать разное количество дней.

Глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк рассказал, что каждая школа города самостоятельно определяет дату начала зимних каникул. Также количество дней, в течение которых учащиеся будут отдыхать зимой.

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Когда зимние каникулы в школах Львова

Часть львовских школьников будет отдыхать, например, 15 дней. Остальные будут на каникулах почти месяц, уточнил Закалюк. Также добавил, что большинство директоров считают, что, если есть возможность учиться, дети должны ходить в школу. В дальнейшем все будет зависеть от ситуации.

Что касается зимних каникул, то их школы запланировали по-разному. У нас есть 127 школ. Каждая школа определяет сама,

– сообщил руководитель управления образования ЛГС.

В то же время, перечень школ и количество дней зимних каникул до сих пор формируют. Главное, по его словам, чтобы школы отработали 175 дней в учебном году. Каникулы могут корректироваться самостоятельно.

В одних школах каникулы начнутся с 25 декабря 2022 года и продлятся ориентировочно до 22 января 2023 года. В других могут начаться с 31 декабря – и до середины января,

– добавил Закалюк.

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Как учатся школьники во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил , что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября очное обучение в школах и садах города отменили.

Но уже с 17 ноября учебные заведения города снова заработали в очном режиме.

Мэр города подчеркнул, что нужно использовать каждый день.

Какая ситуация в городе