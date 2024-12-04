Установила рекорд: что известно о победительнице Радиодиктанта – 2024 Кристине Гоянюк

Победительницей Радиодиктанта национального единства в 2024 году стала 78-летняя львовянка Кристина Гоянюк. Результаты флешмоба объявили 4 декабря.

В этом году текст диктанта госпожа Кристина в очередной раз написала без единой ошибки. 24 Канал при этом расскажет о ней и рекорде, который она установила.

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Кто такая Кристина Гоянюк

78-летняя львовянка в прошлом году установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов. В целом она присоединяется к флешмобу уже 24 года подряд. Женщина не пропустила ни одного диктанта с 2000 года, с начала его основания.

Тексты госпожи Кристины по уровню грамотности – одни из лучших в Украине,

– рассказывала руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

В 2020 году она была единственной, которая написала диктант без единой ошибки.

Вы, наверное, подумали: "Ну точно – учительница украинского языка!". Нет, Кристина Гоянюк – врач-бактериолог,

– уточнила Ветрова.

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Как Кристина готовится к написанию радиодиктантов

Кристина призналась, что даже своего дня рождения она не ждет так, как Радиодиктанта национального единства.

Она готовится к диктантам, будто к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка. Она считает, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности.

Первый диктант женщина писала в родительском доме.

Мой отец был учителем украинского языка и литературы, директором школы в Бориславе. Я приехала к отцу. Папа всегда учил и говорил: слушай, как диктор читает, потому что первое правильное пунктуационное прочтение – это 90% правильного написания диктанта. Как написала, поставила знаки препинания, прослушала и больше не надо править, потому что наделаешь ошибок,

– говорит Кристина Гоянюк.

И отмечает, что имеет очень большой запас книг, орфографических словарей, книги по правильному написанию и так готовится к написанию диктантов.

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Что известно о Радиодиктанте – 2024